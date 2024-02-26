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Российские регионы получат деньги на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Мишустин: кабмин направит 12 млрд рублей регионам на модернизацию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что регионы России получат 12 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает Telegram-канал правительства РФ.

По словам премьера, дополнительное финансирование позволит обновить инженерные сети, а также отремонтировать котельные и очистные сооружения. Это снизит аварийность коммунальных сетей и повысит качество коммунальных услуг.

«Уверен, что благодаря такой поддержке российские субъекты смогут эффективнее модернизировать коммунальные сети, что очень важно для наших людей», — сказал Мишустин.

До этого в Железногорске Курской области из-за обрушения колодца повреждение получила канализационная сеть, более 96 тыс. человек на время работ по устранению аварии остались без водоснабжения.

Главной причиной аварии губернатор Роман Старовойт назвал износ коммунальных сетей. Он сообщил, что сложность работ заключалась в том, что коллектор находится на глубине 9 м, на время ремонта организовали подвоз воды.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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