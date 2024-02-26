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Силуанов рассказал о планах по обмену замороженных активов

Минфин планирует запустить обмен замороженных активов для россиян в 2024 году

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Павел Бедняков/РИА Новости

Минфин подготовил проект, устанавливающий порядок обмена замороженными за рубежом активами российских граждан. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.

Планируется запустить этот механизм в 2024 году, уточнил министр.

В ноябре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обмену иностранных ценных бумаг. Согласно документу, начальная стоимость отчуждаемых бумаг не может превышать 100 тыс. рублей на человека.

Как пояснил Силуанов, иностранцы смогут купить у россиян заблокированные активы за средства на счетах типа «C». По оценкам министра, таким образом около 2,5 млн россиян из 3,6 млн с замороженными активами смогут вернуть свои вложения.

Сделки будут заключаться на торгах. Условия их проведения установит правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями. Государство участвовать в организации обмена не будет. Этим займутся брокеры и другие игроки фондового рынка.

До этого Минфин предупредил об ответных мерах при изъятии активов РФ за рубежом.

Ранее в минфине США раскрыли варианты конфискации активов России.

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