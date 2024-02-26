Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин РФ не будет корректировать бюджетное правило и намерен в будущем также базироваться на нем. Его слова передает РИА Новости.

«Не планируем. Это основной принцип формирования бюджета, будем базироваться на нем и в следующие финансовые периоды», — отметил министр.

Отмечается, что в 2024 году Минфин РФ вернулся к бюджетному правилу с ценой отсечения нефти 60 долларов за баррель. Дополнительные доходы от продажи нефти и газа будут направлены в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

До этого Силуанов говорил, что ситуация с бюджетом России находится под контролем, а поступление доходов превзошло первоначальные ожидания министерства финансов. Дефицит бюджета России в январе 2024 года составил 308 млрд рублей — 0,2% ВВП страны. Доходы от продажи нефти и газа составили 675 млрд рублей, что более чем вполовину превысило показатели 2023 года.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.