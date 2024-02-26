Глава Минфина рассказал о поступлении доходов в бюджет России

Ситуация с бюджетом России находится под контролем, а поступление доходов превзошло первоначальные ожидания министерства финансов. Об этом РИА Новости рассказал министр финансов страны Антон Силуанов.

По его словам, доходы в бюджет идут неплохо и превзошли ожидания Минфина. «Понятно, что рост ключевой ставки влияет на экономическую активность, но надеемся, что понижательная инфляционная динамика позволит регулятору смягчить денежно-кредитную политику», — отметил Силуанов.

Он рассказал, что дефицит бюджета России в январе 2024 года составил 308 млрд рублей — 0,2% ВВП страны. При этом доходы от продажи нефти и газа составили 675 млрд рублей (на 58,7% выше, чем в январе 2023 года), а другие доходы – 1,721 трлн рублей (на 84,8% больше, чем в январе прошлого года).

Также Антон Силуанов заявил, что любые действия с российскими замороженными активами за границей будут иметь симметричный ответ. По его словам, в министерстве следят за решением западных стран по золотовалютным резервам РФ.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.