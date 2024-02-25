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Эксперт оценил возможность закрытия доступа к криптобиржам в РФ

Аналитик Достов не видит предпосылок для ограничения доступа к криптобиржам в РФ

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Эксперт не видит предпосылок для введения запретов на использование криптовалютных платформ в РФ, как это произошло в Нигерии Об этом «Российской газете» рассказал председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.

Эксперт заявил, что шансов на ограничение доступа россиян к криптобиржам сейчас практически нет.

По его словам, в РФ до сих пор нет законодательства, полноценно регулирующего криптовалюты, несмотря на многолетние дискуссии по этому поводу.

«В России пока нет исчерпывающего законодательства, регулирующего оборот криптовалют, процесс его разработки сильно затянулся. Но для резких движений почвы пока не видно», — сказал он.

$150 млрд — объем рынка криптовалют в России, по оценкам ассоциации «Распределенные регистры и блокчейны»

Недавно Банк России выступил против легализации криптовалют в стране, ссылаясь на риски для всей финансовой системы. Минфин же, наоборот, предлагает разрешить гражданам покупать и продавать цифровые активы.

По словам Достова, власти обычно блокируют доступ к криптобиржам, если в стране возникают проблемы с национальной валютой. К примеру, в Нигерии недавно ЦБ ввел собственную «электронную найру», вызвавшую недовольство граждан. В такой ситуации люди стараются перевести средства в более надежные активы вроде биткоина, объяснил он.

«Нигерия — ровно такой случай, в стране большие проблемы как с «классическим» денежным оборотом, так и с электронной найрой, введенной ЦБ. Поэтому принимаются экстренные меры, включая упомянутую», — резюмировал Достов.

До этого ЦБ удалил из реестра платежную систему Contact КИВИ банка.

Ранее все офисы КИВИ банка прекратили работу.

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