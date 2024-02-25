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В Турции летом снимут ограничение на повышение платы за аренду квартир

В Турции с 1 июля снимут ограничение на повышение платы за аренду квартир

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Личный архив Искандера Каримова

Власти Турции собираются с 1 июля текущего года снять ограничение на повышение платы за аренду квартиры в 25% и больше не продлевать ее действие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра юстиции Йылмаза Тунджа.

«Чтобы предотвратить непомерное повышение арендной платы и обеспечить баланс между доходами и арендной платой, правительство ввело в действие 25-процентный лимит на повышение арендной платы», — заявил он.

Тундж объявил, что действие постановления о лимите повышения в 25%, которое было введено после резкого роста цен на аренду жилья в последние два года, закончится 1 июля. Он подчеркнул, что действие постановления не будет продлеваться.

До этого сообщалось, что министерство финансов Турции начало вызывать на личные встречи арендаторов квартир для обсуждения условий съема жилья. Цель — выявить случаи уклонения от налогов. Ведомство проанализировало около 4,5 млн квартир и уточнило список объектов в аренде. После этого налоговая служба направила письма арендаторам с просьбой явиться на встречу.

Ранее стало известно о снижении цен на аренду в Грузии.

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