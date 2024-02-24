G7 пообещали продолжить давление на Россию и помогающие ей компании

Страны Большой семерки (G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) продолжат оказывать санкционное давление на Россию и компании из других стран, которые будут помогать стране в обходе ограничительных мер. Об этом говорится в заявлении по итогам виртуального саммита G7.

«Мы все еще привержены полному применению <…> наших санкций в отношении России и принятию новых мер, если будет необходимо», — говорится в заявлении.

Лидеры G7 подчеркнули, что при посредничестве третьих стран будут «противодействовать любым попыткам обойти санкции и меры экспортного контроля», пообещав вводить «санкции против компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России приобретать оружие или материалы для производства оружия».

Также в объединении осудили действия Северной Кореи и Ирана, которые, как они полагают, поставляют России вооружения, и выразили обеспокоенность по поводу поставок в Россию товаров двойного назначения из КНР.

Накануне Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет антироссийских санкций. В него включены 194 физических и юридических лица из РФ. Под вторичные санкции попали ряд компаний из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

Ранее Китай обещал принять меры по защите своих компаний от санкций.