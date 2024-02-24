Страны G7 планируют ужесточить ценовой лимит на российскую нефть

Страны Большой семерки (G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) намерены ограничить доходы России от продажи энергоресурсов, ужесточив ценовой потолок на российскую нефть. Об этом говорится в заявлении объединения итогам виртуального саммита.

«Мы продолжим оказывать значительное давление на российские доходы от продажи энергоносителей и других сырьевых товаров», — говорится в заявлении.

18 января министерство финансов США ввело санкции против 17 танкеров, которые перевозили российскую нефть под флагами Либерии. Под ограничения также попала судоходная компания Hennesea Holdings из ОАЭ, которой принадлежат суда.

В МИД РФ полагают, что Соединенные Штаты в последние годы стали прилагать максимум усилий для того, чтобы «подмять» под себя рынок углеводородов и закрепиться в качестве крупнейшего поставщика сланцевой нефти и сжиженного природного газа.

В конце декабря США анонсировали новые правила для стран, покупающих российскую нефть по цене ниже установленного лимита в $60 за баррель. С 19 февраля 2024 года покупатели должны будут предоставлять информацию обо всех логистических расходах при сделках с российским топливом. Как заявил Минфин США, эта мера призвана максимально сократить нефтяные доходы России, не создавая при этом дефицита на мировом рынке. При этом введенный в декабре прошлого года ценовой потолок не принес ожидаемых результатов.

Ранее в РАН заявили, что санкции Запада провалились из-за «ловушки большой страны».