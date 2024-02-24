Названы последствия 13-го пакета санкций для России

Российская экономика может оказаться чувствительной к новым санкциям Запада, поскольку под вторичные ограничения попали иностранные компании, которые ранее помогали РФ обходить рестрикции. Таким мнением в беседе с «Российской газетой» поделился директор центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Давление на партнеров России за границей — один из тех резервов, который у них остался, и это серьезный инструмент, — подчеркнул экономист, — Впрочем, критического ущерба и эти меры не принесут, а наоборот — усилят стимул для развития производства внутри страны».

Накануне Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет антироссийских санкций. В него включены 194 физических и юридических лица из РФ. Под вторичные санкции попали ряд компаний из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

Ранее о новых экспортных ограничениях в отношении российских и иностранных компаний объявили США. В санкционный список в общей сложности внесли 93 юрлица.