Названы подробности санкций США против «Совкомфлота»

Санкции США против «Совкомфлота» затронули 14 нефтетанкеров. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Крупнейшая судоходная компания РФ была перенесена из санкционного списка NS-MBS («менее чем полностью блокирующие санкции») в список SDN («список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц»), что означает ужесточение санкций.

В список SDN вносят компании, организации и частных лиц, которые были идентифицированы как представляющие угрозу национальной безопасности, внешней и экономической политике США. Всем физическим и юридическим лицам в США запрещено вести дела с лицами, занесенными в этот список.

23 февраля в этот список были внесены 12 исследовательских судов: «Академик Александр Карпинский», «Академик Лазарев», «Академик Немчинов», «Академик Примаков», «Алиреза 1», «Балтийский-111», «Бавенит», «Геленджик», «Профессор Логачев», «Профессор Рябинкин», «Скиф-В» и «Южморгеология».

До этого стало известно, что основной объем нефти РФ в 2022 году перевозили суда недружественных стран. К концу 2022 года «Совкомфлот» совокупно перевез только 14% российской нефти.

Ранее Госдеп США ввел санкции по РФ против 250 физических и юридических лиц.