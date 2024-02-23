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Названы подробности санкций США против «Совкомфлота»

Минфин: санкции США против «Совкомфлота» затронули 14 нефтетанкеров

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Санкции США против «Совкомфлота» затронули 14 нефтетанкеров. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Крупнейшая судоходная компания РФ была перенесена из санкционного списка NS-MBS («менее чем полностью блокирующие санкции») в список SDN («список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц»), что означает ужесточение санкций.

В список SDN вносят компании, организации и частных лиц, которые были идентифицированы как представляющие угрозу национальной безопасности, внешней и экономической политике США. Всем физическим и юридическим лицам в США запрещено вести дела с лицами, занесенными в этот список.

23 февраля в этот список были внесены 12 исследовательских судов: «Академик Александр Карпинский», «Академик Лазарев», «Академик Немчинов», «Академик Примаков», «Алиреза 1», «Балтийский-111», «Бавенит», «Геленджик», «Профессор Логачев», «Профессор Рябинкин», «Скиф-В» и «Южморгеология».

До этого стало известно, что основной объем нефти РФ в 2022 году перевозили суда недружественных стран. К концу 2022 года «Совкомфлот» совокупно перевез только 14% российской нефти.

Ранее Госдеп США ввел санкции по РФ против 250 физических и юридических лиц.

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