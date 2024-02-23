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Финская Stockmann сменит название в России

Российское подразделение Stockmann сменит название на Lindex

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Правление финской Stockmann предложило изменить название компании в России на Lindex Group. При этом офлайн- и онлайн-магазины продолжат работать под уже знакомым россиянам брендом. Об этом сообщается в пресс-релизе Stockmann.

«Предлагаемое изменение названия лучше отразит усиление роли подразделения в бизнесе группы. В 2023 году оборот Lindex составил две трети оборота Stockmann, а скорректированный операционный результат подразделения достиг €90 млн», — заявила председатель правления компании Сари Похйонен.

Некоторые эксперты рынка, в свою очередь, предполагают, что таким образом руководство бренда хочет смягчить критику в свой адрес за присутствие в России.

Решение об изменении названия должно быть принято акционерами Stockmann. Вопрос вынесен на обсуждение на годовом общем собрании компании, которое состоится 21 марта 2024 года.

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