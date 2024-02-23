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Великобритания присоединилась к запрету ЕС на ввоз некоторых товаров из России

Британия присоединилась к запрету Евросоюза на импорт чугуна и стали из России

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания вошла в список стран-партнеров Евросоюза по 13-му пакету антироссийских санкций. В частности Лондон поддержал запрет на импорт чугуна и стали из России. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

23 февраля регулятор окончательно утвердил новый пакет рестрикций в отношении РФ. Меры начнут действовать позднее после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Под санкции попали 194 физических и юридических лица из РФ, а также ряд иностранных компаний из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

В МИД России назвали новые санкции ЕС незаконными и подрывающими международно-правовые прерогативы Совета Безопасности ООН.

Москва в ответ на рестрикции расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в РФ.

Ранее сообщалось, что послы ЕС уже приступили к обсуждению 14-го пакета антироссийских санкций.

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