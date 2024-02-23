Цена газа в Европе опустилась до минимума весны 2021 года

Газ в Европе в пятницу подешевел более чем на 3%. Стоимость энергоносителя в моменте опускалась до $249,9 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures. Это самый низкий показатель с апреля — мая 2021 года.

В 14:09 по московскому времени котировки скорректировались. Мартовский фьючерсный контракт на газ на нидерландском хабе TTF торговался по $256,08 за тыс. куб. м.

Газа в Европе продолжает дешеветь на фоне больших запасов в подземных хранилищах и ожидания теплой погоды в регионе на следующей неделе, отмечают аналитики.

Заполненность газохранилищ в Европе в 2024 году находится на максимальных уровнях для февраля. Сейчас ПХГ заполнены на 64,69%, что на 16,76 п. п. выше, чем в среднем на это время за последние пять лет. В абсолютном выражении запасы составляют 71,3 млрд кубометров топлива.

До этого эксперт оценил планы Австрии по отказу от российского газа.

Ранее экономист объяснил, как газовый хаб в Иране поможет России выйти на новые рынки.