Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Цена газа в Европе опустилась до минимума весны 2021 года

Биржевая цена газа в Европе опустилась ниже $250 впервые с весны 2021 года

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Газ в Европе в пятницу подешевел более чем на 3%. Стоимость энергоносителя в моменте опускалась до $249,9 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures. Это самый низкий показатель с апреля — мая 2021 года.

В 14:09 по московскому времени котировки скорректировались. Мартовский фьючерсный контракт на газ на нидерландском хабе TTF торговался по $256,08 за тыс. куб. м.

Газа в Европе продолжает дешеветь на фоне больших запасов в подземных хранилищах и ожидания теплой погоды в регионе на следующей неделе, отмечают аналитики.

Заполненность газохранилищ в Европе в 2024 году находится на максимальных уровнях для февраля. Сейчас ПХГ заполнены на 64,69%, что на 16,76 п. п. выше, чем в среднем на это время за последние пять лет. В абсолютном выражении запасы составляют 71,3 млрд кубометров топлива.

До этого эксперт оценил планы Австрии по отказу от российского газа.

Ранее экономист объяснил, как газовый хаб в Иране поможет России выйти на новые рынки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами