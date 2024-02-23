Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Проблему с переводами между Турцией и Россией предложили решить бартером

Экономист Коркмаз: Турция и Россия могут решить проблему с переводами бартером

close
100%
Depositphotos

Проблему с осуществлением банковских платежей между Россией и Турцией можно решить вводом системы бартера, заявил экономист Эсфендер Коркмаз. Его слова приводит ТАСС.

При этом часть платежей эксперт предлагает осуществлять через обмен золотом. Не всегда можно обойтись бартером, пояснил он.

Между тем потенциала нового турецко-российского банка для поддержания транзакций Коркмаз не увидел.

«Совместный банк не будет решением проблемы, так как он также будет действовать на основе финансового законодательства. Кроме того, США могут ввести эмбарго на российский капитал», — отметил экономист.

До этого газета Ekonomım писала, что турецкая сторона не хочет идти на риски, поэтому предпринятые Анкарой шаги по устранению проблем в переводах с РФ до сих пор ни к чему не привели. Сейчас местные экспортеры вынуждены осуществлять транзакции в обход официальных каналов для поддержания торговли с Россией.

Ранее итало-российская торговая палата начала тестировать оплату рублями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами