Проблему с переводами между Турцией и Россией предложили решить бартером

Проблему с осуществлением банковских платежей между Россией и Турцией можно решить вводом системы бартера, заявил экономист Эсфендер Коркмаз. Его слова приводит ТАСС.

При этом часть платежей эксперт предлагает осуществлять через обмен золотом. Не всегда можно обойтись бартером, пояснил он.

Между тем потенциала нового турецко-российского банка для поддержания транзакций Коркмаз не увидел.

«Совместный банк не будет решением проблемы, так как он также будет действовать на основе финансового законодательства. Кроме того, США могут ввести эмбарго на российский капитал», — отметил экономист.

До этого газета Ekonomım писала, что турецкая сторона не хочет идти на риски, поэтому предпринятые Анкарой шаги по устранению проблем в переводах с РФ до сих пор ни к чему не привели. Сейчас местные экспортеры вынуждены осуществлять транзакции в обход официальных каналов для поддержания торговли с Россией.

Ранее итало-российская торговая палата начала тестировать оплату рублями.