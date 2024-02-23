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Россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых на море в 2024 году

Аналитик Мкртчян: отдых на море в 2024 году подорожает по всем направлениям

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Shutterstock

Отдых на море для россиян в 2024 году станет дороже по всем направлениям, предупредил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Его слова приводит «Лента.ру».

По подсчетам эксперта, средний чек за недельный отдых в трехзвездочном отеле в России в этом году обойдется в среднем в 75 тыс. рублей на человека. Поезд СВ будет стоить в среднем 25 тыс. рублей в одну сторону за одного, билет на самолет — около 7-8 тыс. рублей.

Из направлений внутри страны больше всего цены повышают Сочи и Дагестан. Следом идут Геленджик и Анапа, отметил Мкртчян.

На зарубежные направления тоже будет рост, прогнозирует представитель туриндустрии. Популярными среди россиян направлениями останутся Турция, Египет и ОАЭ.

«Турция в этом году сильно дорожать не будет, потому что весь запас подорожания она исчерпала в прошлом году. На семью папа, мама, ребенок в четыре звезды все включено из Москвы на неделю в июне можно полететь за 160 тысяч», — рассказал Мкртчян.

До этого Россия вышла на третье место по количеству приезжающих в Таиланд туристов.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще ездить в Узбекистан.

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