Россия и Эквадор нашли решение проблемы с поставками бананов

Россельхознадзор и профильное ведомство Эквадора Agrogalid согласовали текст меморандума о взаимопонимании в сфере фитосанитарного контроля за импортом бананов. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Стороны договорились о возможности подписания данного меморандума, а также протокола об интеграции информсистем по карантину растений. Это позволит реализовать положения будущего соглашения.

Ранее Россельхознадзор выражал обеспокоенность в связи с находками опасной для России мухи-горбатки в эквадорских бананах. Ведомство попросило Эквадор приостановить сертификацию плодов от пяти экспортеров, допустивших наибольшее число нарушений.

После переговоров Россельхознадзор согласился возобновить сертификацию этих экспортеров при условии проведения лабораторных проверок. Эквадор пошел навстречу и возобновил выдачу сертификатов для поставок в Россию с согласия российской стороны.

Подписание меморандума и обмен данными в рамках протокола позволят усилить контроль за фитосанитарным состоянием импортируемых в Россию бананов, предотвратив попадание опасных вредителей.

До этого стало известно, что власти Эквадора подтвердили, что не будут поставлять российскую военную технику в США.

Ранее Эквадор принял меры в отношении нарушителей экспорта бананов.