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В Польше назвали дату переговоров с Украиной по проблеме блокады границы

Переговоры Польши и Украины по блокаде границы пройдут 28 февраля в Варшаве

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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что встреча представителей двух стран по проблеме блокады границы состоится 28 февраля в Варшаве.

«Я договорился с премьером [Украины Денисом] Шмыгалем, что встреча обоих правительств состоится в Варшаве 28 февраля», – сказал Туск.

По его словам, сейчас переговоры ведутся на уровне министров и их заместителей. Польский премьер выразил надежду, что они приведут к тому, что грядущая встреча будет очень эффективна, если речь идет о вопросах границы и взаимного товарооборота.

21 февраля украинский лидер Владимир Зеленский предложил Туску до 24 февраля приехать на границу между странами, чтобы решить вопрос с транспортной блокадой.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что польские фермеры своими протестами на границе решили унизить украинцев.

Протесты польских фермеров возобновились с конца января, когда они перекрыли автостраду, ведущую с Украины в Варшаву, с помощью сотен тракторов. Конфликт усилился после того, как фермеры начали атаковать украинские фуры с зерном. Также они рассыпали два вагона с кукурузой на железнодорожные пути.

Ранее польский чиновник выдвинул Украине ультиматум по ситуации на границе.

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