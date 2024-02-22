Зимбабве хочет расширить сотрудничество с Россией

В правительстве Зимбабве рассчитывают на укрепление отношений с Россией и расширение сотрудничества на новые области, включая сельское хозяйство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова первого вице-президента африканской страны Константино Чивенга.

«Мы уже сотрудничаем с русскими в самых различных областях и хотели бы наращивать эти связи и торговый оборот на благо нашего народа. Существует огромный потенциал для инвестиций в сельское хозяйство и многие другие отрасли», — заявил дипломат.

Летом 2023 года Россия и ряд африканских стран, в том числе Зимбабве, заключили договор, в рамках которого Москва согласилась направить шести беднейшим странам континента продовольственную помощь на безвозмездной основе. Накануне министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что Россия успешно завершила поставки.

До этого сообщалось, что крупнейшая экономика Африки столкнулась с серьезным кризисом.

Ранее стало известно, сколько миллиардов потерял богатейший человек Африки за год.