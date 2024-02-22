Отзыв лицензии у КИВИ банка привел к сбоям платежей в РФ

Решение ЦБ об отзыве лицензии у КИВИ банка, входившего в топ-100 по активам, привело к массовым сбоям платежей по всей России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, проблемы возникли с оплатой услуг ЖКХ, мобильной связи, в игровых сервисах и даже с заказом такси.

По данным источников, КИВИ банка осуществлял платежи для многих организаций. Объем таких операций оценивается как значительный. В частности, пострадали клиенты Райффайзенбанка, Газпромбанка, ОТП-банка, Совкомбанка и других кредитных организаций.

В ЦБ отметили, что бизнес-модель КИВИ банка во многом была основана на проведении высокорисковых операций, в том числе для игорного бизнеса и криптообменников. Именно роль банка в платежах, а не финансовые проблемы стали причиной отзыва лицензии, подчеркнули в ЦБ.

В результате у многих компаний возникли сложности с расчетами. Так, в сотовых операторах рекомендовали пополнять счет через собственные приложения. Проблемы возникли у пользователей Steam, «Литрес», смартфонов Huawei при оплате в AppGallery.

По оценкам, КИВИ банк был крупнейшим каналом вывода средств в криптовалюту в России. По мнению управляющего партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, ЦБ таким шагом жестко заявил о намерении бороться с теневыми платежами.

До этого Банк России оценил возможности КИВИ банка по возврату средств.

Ранее все офисы КИВИ банка прекратили работу.