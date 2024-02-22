Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Отзыв лицензии у КИВИ банка привел к сбоям платежей в РФ

«Ъ»: решение ЦБ об отзыве лицензии у КИВИ банка вызвало сбои платежей в РФ

close
100%
Владимир Трефилов/РИА Новости

Решение ЦБ об отзыве лицензии у КИВИ банка, входившего в топ-100 по активам, привело к массовым сбоям платежей по всей России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, проблемы возникли с оплатой услуг ЖКХ, мобильной связи, в игровых сервисах и даже с заказом такси.

По данным источников, КИВИ банка осуществлял платежи для многих организаций. Объем таких операций оценивается как значительный. В частности, пострадали клиенты Райффайзенбанка, Газпромбанка, ОТП-банка, Совкомбанка и других кредитных организаций.

В ЦБ отметили, что бизнес-модель КИВИ банка во многом была основана на проведении высокорисковых операций, в том числе для игорного бизнеса и криптообменников. Именно роль банка в платежах, а не финансовые проблемы стали причиной отзыва лицензии, подчеркнули в ЦБ.

В результате у многих компаний возникли сложности с расчетами. Так, в сотовых операторах рекомендовали пополнять счет через собственные приложения. Проблемы возникли у пользователей Steam, «Литрес», смартфонов Huawei при оплате в AppGallery.

По оценкам, КИВИ банк был крупнейшим каналом вывода средств в криптовалюту в России. По мнению управляющего партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, ЦБ таким шагом жестко заявил о намерении бороться с теневыми платежами.

До этого Банк России оценил возможности КИВИ банка по возврату средств.

Ранее все офисы КИВИ банка прекратили работу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами