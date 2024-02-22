Россияне начали скупать жилье в Крыму

В Крыму зафиксировали рекордный спрос на недвижимость. В январе интерес к покупке жилья на полуострове вырос на 32,9%. Об этом «Ленте.ру» рассказали в строительной компании «Домус».

Такой активный спрос на жилье в регионе наблюдается впервые за последний год. Между тем показатель все же уступил буму января 2023 года целых 15%.

Чаще всего недвижимостью в Крыму интересовались материковые покупатели. Их доля в общем спросе составила 70%, отмечают аналитики.

Согласно прогнозам, интерес к покупке жилья на полуострове в 2024 году продолжит оставаться высоким. Спрос останется на текущем уровне или покажет незначительный прирост, считают эксперты рынка.

До этого стало известно, в каких городах России сильнее всего подорожал квадратный метр вторичного жилья.

Ранее экономист предсказал новый рост цен на жилье в 2024 году.