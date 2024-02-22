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Володин объяснил решение лишить Британию рыболовства в Баренцевом море

Володин: российские рыбаки смогут добывать больше рыбы в Баренцевом море

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин заявил в Telegram-канале, что российские рыбаки теперь смогут добывать больше рыбы в Баренцевом море и она станет доступнее для граждан РФ.

Комментируя выход России из договора 1956 года, разрешающего британским судам заниматься рыбным промыслом в территориальных водах СССР и позднее РФ, Володин отметил, что данное соглашение ничего не приносило России.

«Когда Никита Хрущев принимал его в 1956 году, сложно сказать, чем он руководствовался. Но точно не национальными интересами», — написал председатель ГД.

По его словам, только за 2023 год британцы выловили 566 тысяч тонн трески и пикши, что для них — 40% «рыбного меню».

«Вместе с этим объявляют нам почти 2000 санкций, ведут себя крайне недружественно и агрессивно по отношению к России. Когда спрашивают, можем ли мы им ответить на санкции, — можем», — написал Володин.

Он подчеркнул, что решение президента России Владимира Путина расторгнуть действовавший 68 лет договор депутаты Госдумы поддержали единогласно.

21 февраля Госдума приняла законопроект о денонсации соглашения с Великобританией, разрешающего британцам вылов рыбы в российской зоне Баренцева моря. Инициировал проект лично Владимир Путин. Этот шаг стал ответом на санкции и введение Лондоном пошлин, в том числе на российскую белую рыбу. По данным СМИ, отказ РФ от соглашения может оставить Британию без национального блюда фиш-энд-чипс.

Ранее в Госдуме РФ оценили возможность выхода из договора с США по Берингову проливу.

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