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Япония запретила экспорт в Россию еще пять категорий товаров

Япония запретила экспорт в Россию токарно-фрезерных станков с ЧПУ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Япония расширила список запрещенных для экспорта в Россию товаров. Теперь в перечне 50 пунктов, сообщает РИА Новости.

Список запрещенных для экспорта товаров опубликован на сайте министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

В министерстве заявили, что перечень был обновлен по результатам анализа и определения деталей, использовавшихся в российском оружии, которое было применено на Украине.

Под ограничения попали электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки для их разработки и производства.

До сих пор список включал в себя пять больших разделов товаров. Теперь в нем появился шестой раздел, в который входят обрабатывающие центры, горизонтальные и другие токарные станки с ЧПУ, фрезерные станки и детали для станков.

До этого японский производитель стекла AGC объявил о продаже двух своих заводов в России.

Ранее Россия расторгла соглашение о о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия с Японией.

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