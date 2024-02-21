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РФ и Турцию призвали запустить свою платежную систему

Экономист Эрчин: Россия и Турция должны иметь собственную платежную систему

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Depositphotos

Россию и Турцию призвали создать собственную платежную систему для двусторонних финансовых операций. Об этом заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

По его словам, российские туристы могут тратить наличные в Турции или использовать турецкую систему TROY, чтобы их карты работали в стране.

«Но ограничения Запада сейчас показывают, что РФ и Турция должны иметь платежную систему между собой», — говорит Эрчин.

Экономист отметил, что на встрече с бизнесменами многие жаловались на сложности в работе с Россией из-за санкций, и их недовольство растет.

Напомним, с 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из РФ. По данным СМИ, это частично связано с давлением США на Анкару в рамках санкционной политики.

Москва ведет диалог с турецкими властями по этому вопросу. В Анкаре ситуацию не считают катастрофичной и работают над ее урегулированием.

До этого в Турции назвали серьезной проблему с банковскими переводами с Россией.

Ранее Госбанк Турции назвал условия открытия счетов россиянам.

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