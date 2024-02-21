В Евросоюзе обсуждают новый пакет санкций

Дипломаты Евросоюза приступили к обсуждению 14-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Euobserver cо ссылкой на источник в европейских политических кругах.

По его словам, новые ограничительные меры будут направлены преимущественно на российскую экономику.

«Речь идет о новых секторальных санкциях, высокотехнологичном эмбарго и других экономических ограничениях», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, не исключено, что в черный список попадут высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены, близкие к Кремлю. Собеседник агентства отметил, что конкретные имена пока не раскрываются.

До этого сообщалось, что послы ЕС 21 февраля утвердили 13-й пакет санкций в отношении России. В него были включены десятки российских компаний и чиновников. Всего под ограничения европейцев на данный момент попали уже более 2 тыс. физических и юридических лиц РФ.

Ранее в Венгрии призвали ЕС подумать о мире на Украине, а не о новых санкциях.