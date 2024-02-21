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Поставки российского СПГ в Европу за два года выросли, несмотря на санкции

IEEFA: поставки СПГ из России в Европу с 2021 года выросли на 11%

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Vasily Fedosenko/Reuters

Россия за период с 2021 по 2023 год увеличила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу на 11%, несмотря на санкционный режим и общее падение спроса на топливо в регионе. Об этом говорится в докладе американского Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA).

Больше других закупки российского энергоносителя за период нарастили Бельгия и Испания — в три и два раза соответственно. По итогам 2023 года 80% импортированного в ЕС газа пришлось на эти две страны, а также Францию, отмечают аналитики IEEFA.

Между тем спрос на СПГ в Европе с начала СВО упал на порядка 20%, а объемы потребления сократились до минимальных за 10 лет. В первую очередь это связано со снижением спроса на газ в Великобритании, Германии и Италии.

Накануне в Минэнерго РФ назвали неожиданные последствия решения США по поставкам СПГ.

До этого стало известно, откуда российский газ поступает в Германию.

Ранее в МИД РФ рассказали, чем грозит ЕС отказ от российского топлива.

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