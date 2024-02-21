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Южная Корея ужесточит санкции против России с 24 февраля

Южная Корея ужесточит контроль за экспортом подержанных автомобилей в Россию

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David Zalubowski/AP

Южная Корея расширит санкции в отношении России с 24 февраля. Страна запретит поставлять в РФ популярные автомобили с пробегом. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Сеул уже добавил в черный список более 680 машин, в том числе популярные Hyundai Elantra и Kia Cerato, а также более дорогие Hyundai Sonata и Kia K5 и кроссоверы Kia Sportage и Hyundai Tucson.

Новые ограничения также затронут тяжелое строительное оборудование, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и механизмы, имеющие потенциальное военное применение.

До этого послы Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, какие сферы затронут новые меры.

На днях в Венгрии призвали ЕС подумать о мире Украине, а не о новых санкциях.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик рассказал о попытках Запада уговорить его ввести санкции против России.

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