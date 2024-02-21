В Danone отреагировали на информацию о планах продать российскую «дочку»

Французская компания Danone не комментирует информацию о возможной продаже «Вамин Татарстан» своей российской «дочки» Life & Nutrition. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Danone.

«С момента объявления об этом мы сосредоточились на обеспечении безопасности наших сотрудников и защите активов и прав Danone», — сказали в компании.

Отмечается, что дальнейшие комментарии не даются, «учитывая неопределенность и нестабильность ситуации».

До этого газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что французская компания Danone, российские активы которой находятся во временном управлении Росимущества, рассматривает компанию «Вамин» из Татарстана в качестве потенциального покупателя своего бизнеса. Отмечается, что «Вамин» принадлежит Минтимеру Мингазову — одному из членов совета директоров компании «Эйч энд Эн» (бывшая «дочка» Danone в Российской Федерации).

16 июля 2023 года российский президент Владимир Путин подписал указ о передаче иностранных активов Danone и «Балтики» под управление Росимущества.

Ранее Danone заявила об изучении возможностей для адаптации брендов компании на российском рынке.