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Власти США опасаются шпионажа через китайские краны в портах

WSJ: Байден потратит $20 млрд на краны для портов из-за китайских киберугроз

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Yao Jianfeng/Global Look Press

Администрация Байдена планирует инвестировать миллиарды долларов в производство грузовых кранов на территории США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, это связано с опасениями, что использование кранов китайского производства с передовым программным обеспечением во многих американских портах несет потенциальную угрозу национальной безопасности.

Данная мера является частью ряда действий, предпринимаемых администрацией в среду для повышения кибербезопасности морского транспорта. В частности, Береговая охрана США издала директиву о введении обязательных требований к цифровой защите для иностранных кранов в стратегически важных портах.

По словам представителей администрации, в течение следующих пяти лет на безопасность портов будет выделено более $20 млрд из инфраструктурного фонда. Часть средств пойдет на создание производства грузовых кранов в США — впервые за 30 лет. Их будет выпускать американское подразделение японской Mitsui.

Ранее WSJ сообщала, что США обеспокоены тем, что огромные краны китайской госкомпании ZPMC, установленные в ряде американских портов, могут использоваться для шпионажа и саботажа. Особые опасения вызывало программное обеспечение кранов, с помощью которого Китай может нарушить работу портов или следить за перемещением грузов.

Китай отверг обвинения США в киберугрозах, в том числе в отношении портовых кранов, назвав их «паранойей». При этом американские власти пока не сообщали о реальных случаях использования кранов китайскими хакерами в преступных целях.

До этого в Китае назвали неприемлемыми санкции США против компаний КНР.

Ранее Китай пообещал не применять первым ядерное оружие.

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