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Турецких арендодателей проверят на уклонение от налогов

Минфин Турции решил проверить арендодателей на уклонение от налогов

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Emrah Gurel/AP

Министерство финансов Турции начало вызывать на личные встречи арендаторов квартир для обсуждения условий съема жилья, пишет газета Hürriyet. Цель — выявить случаи уклонения от налогов.

Ведомство проанализировало около 4,5 млн квартир и уточнило список объектов в аренде. После этого налоговая служба направила письма арендаторам с просьбой явиться на встречу. С собой требуется взять договор об аренде, квитанции о банковских переводах и данные о риэлторе, если контракт заключался с его участием.

«В течение этого года планируется, что все контракты аренды будут регистрироваться в электронной системе e-devlet», — заявил в беседе с изданием глава профессионального комитета риэлторов Стамбульской торговой палаты Хакан Акдоган.

По словам Акдогана, власти Турции также намерены ввести механизм регулирования цен на арендное жилье. Стоимость недвижимости в стране в прошлом году выросли на 80-130% в зависимости от региона.

До этого стало известно о снижении цен на аренду в Грузии.

Ранее в России раскрыли причину подорожания аренды квартир-студий.

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