Юрист назвал плюсы и минусы появления закона о самозапрете на кредиты

Законопроект, который позволит россиянам оформлять самозапреты на выдачу кредитов, имеет свои плюсы и минусы. Об этом телеканалу «360» рассказал правозащитник, судья в отставке, судебный юрист Владимир Комсолев.

Так, по словам эксперта, введение такого закона позволит сократить количество выдаваемых в стране кредитов. Он отметил, что среди россиян есть та часть населения, которая достигла перекредитованности.

«Но, с другой стороны, откуда им получать деньги, если не перекредитовываться. Тут факторы, которые толкают людей на получение кредитов — это вынужденная мера. Поэтому все, что связано с интересами мошенников, подающих от имени лица дистанционно или через интернет-сервисы на получение кредита, это не сдерживающий фактор. Это фактор, прямо отражающий отсутствие намерения получения кредита», — добавил Комсолев.

Накануне Госдума приняла сразу в двух чтениях закон, позволяющий россиянам с 1 марта 2025 года устанавливать в своей кредитной истории запрет на выдачу им потребительских кредитов или займов. По словам председателя Думы Вячеслава Володина, установить запрет на оформление кредитов и займов на свое имя можно через «Госуслуги» или в МФЦ. После этого он будет отображаться в кредитной истории. Отмечается, что снять самозапрет человек сможет в любой момент.

Ранее россиянам объяснили, как будет действовать закон о самозапрете на кредиты.