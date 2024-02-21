Qiwi заблокировала вывод с кошельков

Qiwi после отзыва лицензии у КИВИ банка запретила вывод средств с кошельков в своей системе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Платеж нельзя провести», — говорится в сообщении сервиса.

21 февраля Центробанк России отозвал лицензию у АО «КИВИ банк». По данным регулятора, решение было принято в связи с нарушениями банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка РФ. В конце января сообщалось, что Qiwi завершила процесс продажи российского бизнеса, выполнив сделку по продаже активов в РФ.

Позднее стало известно, что в приложении Райффайзенбанка начались проблемы с оплатой мобильной связи и ряда других сервисов в связи с отзывом лицензии у КИВИ банка. Отмечается, что через сервисы КИВИ банка производилась оплата услуг в приложении Райффайзенбанка.

Ранее в Госдуме РФ оценили отзыв лицензии у КИВИ банка.