Стало известно, сколько потеряли британские экспортеры из-за Brexit

Британские предприятия пищевой промышленности, отправляющие товары в ЕС, за три года понесли свыше £170 млн дополнительных расходов из-за бюрократических проволочек, связанных с Brexit. Об этом пишет Guardian.

Только за последние 12 месяцев компании из Великобритании потеряли на оформлении сертификатов более £58 млн. Реальная цифра гораздо выше, отмечают аналитики. Значение не учитывает затраты на административные расходы и дополнительный персонал.

Для ряда экспортеров подобные изменения в торговле с евроблоком являются «катастрофическими», отмечает издание. Основной удар пришелся на мелких предпринимателей.

В результате, экспорт товаров из Великобритании в страны ЕС резко сократился. Так, например, поставки мясной продукции по итогам 2023 года просели на 17% к 2019 году, до £1,26 млрд.

До этого мэр Лондона Садик Хан признал, что Brexit не работает.

Ранее британский финансист Гай Хэндс заявил о резком ухудшении состояния экономики Британии.