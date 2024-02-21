Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Назван способ решения проблемы с платежами между Россией и Турцией

Аналитик Озер: России нужно создать в Турции банки, использующие систему «Мир»

close
100%
Depositphotos

Одним из способов решить проблему с осуществлением платежей между Москвой и Анкарой является создание на территории Турции банков со стопроцентным российским капиталом. Это позволит странам продолжить использовать платежную систему «Мир». Таким мнением с РИА Новости поделился аналитик Энгин Озер.

В среднесрочной перспективе расчеты и вовсе смогут осуществляться в официальный цифровых валютах, считает эксперт. «Известно, что работа Москвы над цифровыми рублями близка к завершению», — отметил он.

Также Озер напомнил, что Россия и Турция совместно работают над альтернативной платежной системой. По его словам, она находится на завершающей стадии.

В начале февраля турецкие банки начали закрывать счета российских юридических лиц и повысили требования для физлиц из России, намеревающихся завести карточку.

До этого сообщалось, что в Турции изучают российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Ранее госбанк Турции назвал условия открытия счетов россиянам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами