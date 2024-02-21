Назван способ решения проблемы с платежами между Россией и Турцией

Одним из способов решить проблему с осуществлением платежей между Москвой и Анкарой является создание на территории Турции банков со стопроцентным российским капиталом. Это позволит странам продолжить использовать платежную систему «Мир». Таким мнением с РИА Новости поделился аналитик Энгин Озер.

В среднесрочной перспективе расчеты и вовсе смогут осуществляться в официальный цифровых валютах, считает эксперт. «Известно, что работа Москвы над цифровыми рублями близка к завершению», — отметил он.

Также Озер напомнил, что Россия и Турция совместно работают над альтернативной платежной системой. По его словам, она находится на завершающей стадии.

В начале февраля турецкие банки начали закрывать счета российских юридических лиц и повысили требования для физлиц из России, намеревающихся завести карточку.

До этого сообщалось, что в Турции изучают российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Ранее госбанк Турции назвал условия открытия счетов россиянам.