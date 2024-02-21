Европа резко увеличила закупки одного вида сырья из России

Страны Европы в 2023 году увеличили закупки азотных удобрений из России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Товар является продуктом переработки газа.

Так, объем поставок российских азотных удобрений в Германию за год вырос почти в два раза в годовом выражении и составил 550 тыс. тонн. Франция за 12 месяцев нарастила импорт примерно на 25%, до 440 тыс. тонн.

Россия продолжает оставаться ключевым поставщиком азотных удобрений в ЕС. Более того, доля страны в общем объеме импорта по итогам года выросла на 2 процентных пункта, до 24%. Эксперты объясняют такую динамику ростом стоимости газа и сокращением производства азотных удобрений европейскими странами.

Накануне сообщалось, что Россия за год нарастила долю экспорта нефти в дружественные страны до 86%.

До этого стало известно, откуда российский газ поступает в Германию.

Ранее были названы неожиданные последствия решения США по поставкам СПГ.