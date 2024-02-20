Стало известно, когда США введут санкции в связи со смертью Навального

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге заявил, что 23 февраля США введут крупный пакет антироссийских санкций в связи со смертью Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

«В пятницу на этой неделе мы объявим о введении крупного пакета санкций, чтобы призвать Россию к ответу за то, что случилось с Навальным, а также, откровенно говоря, за все ее действия в ходе <…> [конфликта на Украине], который длится уже два года», — пояснил Кирби.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал расследовать смерть Алексея Навального на международном уровне.

Боррель настаивает на том, что Москва должна позволить провести независимое и прозрачное международное расследование «обстоятельств внезапной смерти» политика.

16 февраля 2024 года во ФСИН сообщили, что Навальный, отбывавший наказание в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными.

Ранее стало известно, что Британия рассмотрит вопрос о введении индивидуальных санкций после смерти Навального.