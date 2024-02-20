В Грузии оценили возможность введения санкций против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти республики продолжат следовать политике невведения санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда вопрос касается нашей политики в отношении санкций (против России. — «Газета.Ru»), у нас очень четкая позиция. Мы не вводим санкции, и у нас очень твердые аргументы на этот счет», — заявил он.

При этом он отметил, что «Грузия не используется для обхода санкций».

По его словам, Тбилиси намерен придерживаться такой политики и в дальнейшем.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси следует принять в Европейский союз (ЕС) для того, чтобы избежать господства России на Черном море. С ее точки зрения, волны расширения Евросоюза обеспечивали дополнительную безопасность для всего политического объединения, и принятие Грузии в также повысит безопасность Тбилиси и всего континента. До этого Саломе Зурабишвили заявила, что у ее предков и у нее самой всегда было ощущение, что у Тбилиси всегда был враг в лице России.

Ранее стало известно, что Россия стала главным импортером грузинской минеральной воды.