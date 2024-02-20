Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Грузии оценили возможность введения санкций против России

Премьер Кобахидзе: Грузия не собирается вводить санкции против России

close
100%
KobakhidzeOfficial/facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти республики продолжат следовать политике невведения санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда вопрос касается нашей политики в отношении санкций (против России. — «Газета.Ru»), у нас очень четкая позиция. Мы не вводим санкции, и у нас очень твердые аргументы на этот счет», — заявил он.

При этом он отметил, что «Грузия не используется для обхода санкций».

По его словам, Тбилиси намерен придерживаться такой политики и в дальнейшем.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси следует принять в Европейский союз (ЕС) для того, чтобы избежать господства России на Черном море. С ее точки зрения, волны расширения Евросоюза обеспечивали дополнительную безопасность для всего политического объединения, и принятие Грузии в также повысит безопасность Тбилиси и всего континента. До этого Саломе Зурабишвили заявила, что у ее предков и у нее самой всегда было ощущение, что у Тбилиси всегда был враг в лице России.

Ранее стало известно, что Россия стала главным импортером грузинской минеральной воды.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами