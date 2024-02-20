Литва предложила расторгнуть торговые договоры с Россией и Белоруссией

Министерство иностранных дел Литвы предлагает расторгнуть договоры с Россией и Белоруссией о торгово-экономическом сотрудничестве. Об этой инициативе сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства балтийской республики.

Согласно информации литовского МИД, данное решение связано с «непрекращающейся военной агрессией» против Украины.

«Сотрудничество с этими странами фактически приостановлено и настало время денонсировать договоры», — сказано в пресс-релизе.

Договоры о торгово-экономическом сотрудничестве между Литвой и ее восточными соседями действовали на протяжении двадцати лет: с 1993 года с Россией и с 1994 года с Белоруссией. Однако МИД Литвы подчеркивает, что односторонний выход из этих соглашений не представляет негативных последствий для Литвы.

До этого председатель комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас выступил с предложением лишать вида на жительство россиян и белорусов, которые регулярно посещают родину.

Ранее в Литве предложили строить бункеры на границе с Россией.