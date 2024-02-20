В Минэнерго рассказали о плане по добыче нефти в России

Запланированные объемы добычи нефти и конденсата в России на 2024 год оцениваются в 523 млн тонн. Об этом сообщил глава Министерства энергетики (Минэнерго) России Николай Шульгинов, передает ТАСС.

Кроме того, по словам министра, по итогам 2024 года суммарные объемы нефтепереработки в РФ будут «чуть ниже» показателя прошлого года. Суммарные объемы добычи природного газа, если верить предварительной оценке ведомства, за 12 месяцев могут составить 667 млрд кубометров.

Если планы Минэнерго материализуются, то объемы нефтедобычи в России сократятся примерно на 7 млн тонн. При этом добыча газа может увеличиться на 30,3 млрд кубометров. Согласно оценке вице-премьера России Александра Новака, по итогам 2023 года показатель составил 636,7 млрд.

До этого сообщалось, что поставки нефти из России в дружественные страны по итогам 2023 года выросли до 86% от общего объема импорта, нефтепродуктов — до 84%.

Ранее стало известно, что в мире может появиться еще одна нефтедобывающая страна.