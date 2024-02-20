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Названы неожиданные последствия решения США по поставкам СПГ

Минэнерго РФ: ФРГ может пересмотреть отношение к «Северному потоку» из-за США

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Приостановка выдачи новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) властями США может повлиять на отношение Германии к «Северному потоку — 2», считает глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Его цитирует ТАСС.

«Любые заявления, даже американцев о лицензировании СПГ, могут привести к пониманию того, что экспорт СПГ из США не стабилен, не гарантирован», — заявил министр.

Ранее зампредседателя парламентской группы новой партии ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Клаус Эрнст уже заявлял, что Берлин не может больше полагаться на американские поставки СПГ. При этом политик также указывал на возможность запуска транзита топлива по «Северному потоку — 2».

До этого президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что Россия готова поставлять СПГ в Европу по уцелевшей трубе «Северного потока», однако ФРГ не открывает его.

Ранее сообщалось, что Германия решила не приостанавливать расследование по «Северным потокам».

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