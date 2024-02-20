Экономист предсказал новый рост цен на жилье в 2024 году

Экономист Алексей Кричевский предсказал новый рост цен на жилье в 2024 году. Его слова приводит «Федерал пресс».

«Семейную ипотеку точно продлят, и на какой срок – неизвестно. Теоретически она может остаться и лет на пять. Но вполне вероятно, что по ней несколько срежут лимиты, и она будет комбинироваться с рыночной. <..> Если все-таки возвращаться к ценам, то обвала, скорее всего, не произойдет», — поделился мнением о динамике цен на новую недвижимость в 2024 году эксперт.

По словам Кричевского, в настоящий момент месячный платеж по ипотеке втрое выше платежа за аренду жилья, поэтому желающим приобрести жилье рекомендуется ждать снижения цен, а до него копить деньги на вкладах или инвестировать в облигации.

До этого ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов сообщил, что средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России за месяц выросла на 0,7%, превысив 121 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что цены на новостройки в Подмосковье за год выросли на 7%.