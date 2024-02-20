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В Польше заявили, что не против выхода страны из ЕС

Фермеры Польши из-за кризиса с украинским зерном выступили за выход страны из ЕС

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Efrem Lukatsky/AP

Ряд польских фермеров выступили за выход страны из Евросоюза на фоне ситуации с поставками зерна с Украины. Об этом пишет РИА Новости.

На этой неделе протесты аграриев в Польше усилились. Во вторник в стране заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной и дороги к морским портам и железнодорожным станциям. Утром протестующие снова высыпали украинское зерно из поезда.

Польские фермеры возобновили протесты с конца января. Их цель — не допустить бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции.

Накануне Еврокомиссия призвала Польшу обеспечить транзит грузов на Украину.

До этого сообщалось, что на границе Польши и Украины в очереди скопились сотни фур.

Ранее масштабная демонстрация фермеров прошла в Берлине.

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