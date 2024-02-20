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Россия значительно увеличила поставки нефти в дружественные страны

Новак: Россия за год нарастила долю экспорта нефти в дружественные страны до 86%

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Christophe Gateau/Global Look Press

Поставки нефти из России в дружественные страны по итогам 2023 года выросли до 86% от общего объема импорта, нефтепродуктов — до 84%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на презентацию вице-премьера РФ Александра Новака.

Для сравнения: доля экспорта нефти из РФ в дружественные страны в 2021 году составляла 40%, а нефтепродуктов — 30%.

Такой стремительный рост произошел за счет переориентации России на новые рынки после введения санкций странами Запада, отмечается в презентации.

Кроме того, вице-премьер спрогнозировал рост спроса на «черное золото» в течение следующих 15 лет.

«Как минимум до 2040 года темпы роста составят порядка 14%, а это примерно по 1 млн баррелей в год дополнительный спрос», — заявил Новак.

До этого Еврокомиссия снизила прогноз цен на нефть Brent на 2024 год.

Ранее стало известно, что в мире может появиться еще одна нефтедобывающая страна.

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