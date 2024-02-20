Экономист назвала главную причину рекордных долгов россиян

Выросшие до рекордных показателей долги россиян перед банками – это последствия не низких доходов, а постоянных колебаний ключевой ставки, считает доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ, к.э.н. Светлана Сазанова. Ключевая ставка влияет на ставки по кредитам и в конечном итоге – на положение обычных граждан, пояснила она в беседе с РИАМО.

Напомним, по данным ФССП в 2023 году количество россиян-должников по кредитам выросло до рекордных показателей, а общий объем долгов достиг 3,26 трлн рублей, увеличившись за год на 200 млрд рублей. По мнению Сазановой, причина такой ситуации не в недостаточных доходах россиян.

«Если посмотреть динамику взятых в 2022-2023 годах кредитов, то мы увидим корреляцию с динамикой ставок по кредитам, в том числе ипотечным, которая в свою очередь связана с колебаниями ключевой ставки и льготными ипотечными программами», – считает эксперт.

Она также напомнила, что если в первом полугодии 2023 года ипотечный рынок был относительно спокойным, то с июля количество ипотечных кредитов стало стремительно расти. По мнению экономиста, это связано с заявлениями Центробанка о необходимости сворачивать льготные ипотечные программы. На этом фоне многие спешили оформить ипотеку с инвестиционной целью, используя в качестве первого взноса потребительский кредит.

«Это дало в совокупности рост задолженности россиян во втором полугодии 2023 года, а объем ипотечных кредитов вырос до рекордной отметки – приблизился к 8 трлн рублей», – пояснила Сазанова.

Еще одна причина рекордных долгов – это доступность процедуры банкротства физлиц, считает эксперт. По ее словам, есть случаи, когда один член семьи брал потребкредит на первый взнос, а другой – ипотеку, после чего первый проходил процедуру банкротства.

В ФССП сообщали, что на принудительном исполнении в 2023 году находилось 24,6 млн производств по взысканию задолженностей граждан перед банками – это на 4,5 млн больше, чем годом ранее.

О последствиях последнего решения ЦБ по ключевой ставке – в материале «Газеты.Ru».