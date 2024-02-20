В Минэнерго заявили о важности инициативы от Европы по продлению транзита газа

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что Европа должна сама проявить инициативу по продлению контракта на транзит газа РФ через Украину. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что европейские страны должны сами позаботиться и попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит», — заявил он.

При этом он отметил, что Москва в настоящее время не ведет конкретных переговоров по продлению договора транзита газа.

18 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может обойтись без покупающих российский газ стран Европы. По его словам, европейские страны должны сами решить, покупать им российский газ или нет.

До этого комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС не заинтересован в продлении договора о транзите российского газа через Украину в Европу после его окончания в 2024 году. По ее мнению, Европа научилась «жить без российского газа».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявлял, что больше всего от остановки транзита российского газа через Украину пострадают страны центральной, западной и северо-западной Европы.

Ранее сообщалось, что Евросоюз переплатил миллиарды евро за газ из-за санкций против РФ.