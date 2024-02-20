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Китайский центробанк рекордно снизил ставку по кредитам

ЦБ Китая рекордно снизил ставку по кредитам в попытке оживить рынок недвижимости

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Народный банк Китая снизил базовую процентную ставку по пятилетним кредитам с 4,2% до 3,95%, сообщается в пресс-релизе китайского ЦБ. Регулятор пошел на понижение впервые с июня 2023 года. Текущий уровень ставки является самым низким в истории КНР.

Таким образом власти Китая пытаются оживить рынок недвижимости, который находится в глубоком кризисе. Ситуация начала усугубляться в период пандемии и обострилась на фоне борьбы Пекина с излишней закредитованностью застройщиков. Самой яркой иллюстрацией кризиса на рынке жилья в стране стал крах крупнейшего девелопера КНР Evergrande Group.

Кризис на рынке недвижимости тянет за собой всю экономику страны. Так, рост ВВП Китая по итогам прошлого года составил 5,2% против прогнозируемых 5,3%.

По оценкам аналитиков, рост китайской экономики в 2024 году замедлится до 4,6%. Более негативные прогнозы предполагают падение темпов роста ВВП страны до 2,9%.

До этого сообщалось, что Китай столкнулся с рекордной дефляцией на фоне кризиса спроса.

Ранее аналитики предупредили, что кризис в экономике КНР может превзойти сокрушительный обвал 2015 года.

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