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В Москве резко сократилось предложение одного вида квартир

VSN Group: предложение новых малогабаритных квартир в Москве за год упало на 25%

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Предложение квартир площадью до 38 кв. м в новостройках Москвы за 2023 год сократилось на 25%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании VSN Group.

Спрос на малогабаритное жилье среди россиян продолжает оставаться высоким, однако учитывают это пока лишь в массовом сегменте. Число подобных лотов составляет около 20% от общего числа заявленных по объекту квартир. В сегментах бизнес и премиум на малогабаритные квартиры девелоперы закладывают лишь 5-10%.

Сегодня новое жилье в столице площадью до 38 «квадратов» в массовом сегменте обойдется в среднем в 10,2 млн рублей, по проектам более премиальной ниши — в 14,9 млн рублей.

До этого стало известно о рисках для рынка ипотеки РФ из-за новых ограничений. Речь идет о дополнительных надбавках к коэффициентам риска по ипотеке с показателем долговой нагрузки (ПДН), которые будут введены с марта 2024 года.

Ранее россиянам посоветовали не надеяться на падение цен на новостройки.

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