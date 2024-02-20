В правительстве РФ заявили о планах троекратного увеличения производства СПГ

К 2030 году Россия планирует увеличить объем производства сжиженного газа до 110 миллионов тонн, в сравнении с 33 миллионами тонн в 2023 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в презентации на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, сообщает ТАСС.

Отмечается, что производство газа в Ямальском кластере к концу десятилетия может увеличиться с 20 млн тонн до 60 млн тонн, в Балтийском кластере — с 2,2 млн тонн до 15 млн тонн, в Сахалинском кластере — с 11 млн тонн до 15 млн тонн, а в Мурманском кластере планируется довести производство СПГ до 20 млн тонн.

По информации Центра ценовых индексов, мировой спрос на СПГ по итогам первого квартала 2024 года вырастет на 10% и достигнет рекордных 114 млн тонн.

На прошлой неделе сообщалось, что Южная Корея в январе удвоила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).

До этого в МИД РФ заявили, что поставки сжиженного природного газа из России во Францию за девять месяцев 2023 года выросли на 41%.

Ранее в Москве предупредили ЕС о последствиях ограничения закупок российского газа.