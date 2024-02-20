Товарооборот между Россией и Индией достиг рекорда

Товарооборот России и Индии по итогам 2023 года вырос в 1,8 раза, достигнув рекордных $65 млрд против $37 млрд годом ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийской статслужбы.

В результате РФ стала четвертым крупнейшим партнером южноазиатской страны после США, Китая и ОАЭ, а также вторым главным поставщиком товаров. Так, за 12 месяцев Индия импортировала российской продукции на $60,1 млрд, что почти вдвое превышает показатель за 2022 год. Первое место занимает Китай с поставками на порядка $100 млрд.

В топ-5 ключевых импортеров индийских товаров по итогам года вошли США ($76 млрд), ОАЭ ($33 млрд), Нидерланды ($23 млрд), Китай ($16 млрд) и Великобритания ($12 млрд). Россия поднялась на 30 место с $4 млрд.

На прошлой неделе стало известно, насколько подорожала доставка из Индии в Россию из-за ситуации с хуситами.

Ранее в Индии заявили о готовности участвовать в проекте «Сахалин-2».