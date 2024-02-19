Боррель назвал срок утверждения 13-го пакета санкций против РФ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что 13-й пакет санкций против РФ должен быть утвержден к 24 февраля 2024 года. Его слова приводит ТАСС.

С соответствующим заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, посвященного обсуждению нового санкционного пакета.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что 13-й санкционный пакет, который Евросоюз готовит в отношении России, коснется вопроса поставок в РФ беспилотных летательных аппаратов.

«Мы сейчас на пути к тому, чтобы принять 13-й пакет санкций, особенно в отношении беспилотников», — сказала она. Бербок отметила, что пакет почти согласован. Ожидается, что он будет введен к 24 февраля.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности заявляла, что тринадцатый пакет санкций Евросоюза против России будет направлен против обхода санкций с использованием третьих государств.

Ранее в Госдуме назвали острой проблему запрета банков ОАЭ на операции с РФ.