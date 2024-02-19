Ульяновский станкостроительный завод временно передали Росимуществу

Президент России Владимир Путин подписал указ согласно которому Ульяновский станкостроительный завод будет передан во временное управление Росимущества. Об этом сообщает РИА Новости.

«Внести в перечень движимого и недвижимого имущества... в отношении которых вводится временное управление...100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский станкостроительный завод», — следует из текста документа.

Отмечается, что владельцем предприятия являлась немецкая компания Gildemeister Beteiligungen GmbH. При этом указ вступил в силу.

До этого сообщалось, что Генеральная прокуратура России сочла поводом для конфискации акций и долей в ГК «Рольф» коррупционные действия ее основателя Сергея Петрова. В иске говорится, что, являясь депутатом Госдумы с 2007 по 2016 год, Петров должен был отказаться от предпринимательской деятельности, однако, будучи депутатом, Петров продолжал владеть и управлять компанией. Генпрокуратура считает, что Петров извлекал доход для себя и своих близких родственников, который скрывал от декларирования.

Ранее сообщалось, что президент РФ Путин передал акции «Рольфа» во временное управление Росимущества.